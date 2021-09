Osimhen vale oro: il paragone con un mostro sacro ed il suo cartellino

Supermhen, salta e scatta alla CR7: apre così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in cui si esalta Victor Osimhen autore di una doppietta al Leicester City Stadium valsa il pari in Inghilterra contro le foxes di Brendan Rodgers.

"Osimhen non è soltanto scatti e allunghi - commenta la rosea - sa essere devastante anche in area, facendosi spazio con il fisico e staccando più in alto di tutti. In prospettiva, il futuro è tutto decisamente dalla sua parte".

Gli è bastato un solo anno perché il valore del suo cartellino sfondasse quota 100 milioni di euro; infatti è questa la cifra che chiederebbe, ad oggi, Aurelio De Laurentiis qualora qualche club dimostrasse interesse per il nigeriano.