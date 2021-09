Conferma da Castel Volturno: "È salito sul pullman, ci sarà contro il Leicester"

Importante novità per il Napoli, che proprio in questi minuti ha lasciato l'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno per partire alla volta di Leicester, dove domani sera la squadra di Spalletti sarà impegnata nella sfida valida per la prima giornata del girone di Europa League.

Ebbene proprio per mister Spalletti ci sono ottime notizie. Infatti, come riferito dal giornalista Francesco Modugno di Sky Sport, Lorenzo Insigne è salito sul pullman con il resto della squadra e sarà a disposizione per giocare. Un recupero lampo dopo l'infortunio che l'aveva colpito durante la gara contro la Juventus di sabato scorso.