Sei assenze pesanti per Allegri contro il Napoli: la probabile formazione della Juve

Il Napoli ha chiaro chi schierare almeno dal 1' nella gara contro la Juventus. La formazione di Luciano Spalletti è definita dalle assenze a centrocampo e di Meret, dalla riduzione della squalifica di Osimhen e da una difesa collaudata.

Tra infortuni e complicanze dettate dalla sosta nazionali, anche la Juve è costretta a rinunciare a molti elementi importanti. Nella formazione che Massimiliano Allegri schiererà titolare mancano i cinque nazionali sudamericani (Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bentancur e Dybala) e Federico Chiesa, out in via precauzionale nonostante le sue condizioni fisiche non siano serissime.

Allegri, allora, è tenuto a rivoluzionare il suo undici: possibile il cambio di modulo ma ancor più probabile l'impiego del solito 4-3-3. Dentro gli esterni De Sciglio e Pellegrini, al posto dei brasiliani, affianco a Bonucci e Chiellini. Locatelli esordisce dal 1' affianco a McKennie e Rabiot. In avanti, Morata centrale con Bernardeschi e Kulusevski titolari sulle fasce.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata, Bernardeschi. All. Allegri.