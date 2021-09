Fuori tre azzurri a centrocampo contro la Juve, Spalletti ritornerà al 4-2-3-1: la probabile formazione

Dopo Demme in precampionato e Zielinski contro il Venezia, si ferma anche Stanislav Lobotka in nazionale. Gli assenti nella mediana del Napoli diventano tre e, adesso, c'è dunque emergenza in un reparto cruciale pochi giorni prima della gara di campionato contro la Juventus.

La buona notizia è che, dopo il periodo in nazionale camerunense, è arrivato a Castel Volturno anche il neoacquisto André Zambo Anguissa, un mediano di sostanza che promette di fare da solido schermo davanti alla sua difesa.

Dunque Spalletti potrebbe lanciarlo subito, vista l'infermeria azzurra piena di centrocampisti. Un esordio col botto per Anguissa, proprio contro i rivali di sempre, proprio contro la Juventus. Ma da solo il camerunense non basta: affianco a lui ci sarà solo ed esclusivamente Fabian Ruiz, poiché Elmas probabilmente agirà da trequartista. Nel secondo tempo, magari, in ottica cambi, potrebbe arretrare Osimhen nella stessa posizione per inserire Petagna, visto che manca ancora Mertens nella sua forma migliore. Dunque, per l'occasione, si ritornerà al 4-2-3-1.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.