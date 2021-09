Napoli-Juventus, bianconeri senza sudamericani?

Il Corriere dello Sport inizia a pensare al big match di sabato alle 18, Napoli-Juventus al Maradona.

In casa Juventus la situazione è tutt'altro che sotto controllo, il problema principale riguarda il rientro in Italia dei sudamericani impegnati con le nazionali.

Sono ben cinque le pedine di Max Allegri a rischio assenza, e sono tutte pedine chiave. L'argentino Dybala, l'uruguaiano Bentancur, i brasiliani Danilo e Alex Sandro e infine, il colombiano Cuadrado, che è legato alla situazione Ospina.

Sono tutti impegnati nella notte tra giovedì e venerdì, prendendo il primo aereo disponibile dovrebbero arrivare nel Bel Paese non prima di venerdì sera; con il resto della squadra che in quel momento sarà già a Napoli per il match del giorno dopo, la loro presenza è tutt'altro che scontata.