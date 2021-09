Juventus, McKennie lascia la Nazionale e torna in Italia: nel mirino il Napoli

Weston McKennie torna in Italia. Come ufficializzato dalla Nazionale statunitense, il centrocampista della Juventus non prenderà infatti parte alla gara di qualificazione a Qatar 2022 contro l'Honduras.

Il numero 14 bianconero nelle prossime ore sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la prossima gara di campionato contro il Napoli.