Accordo tra Napoli e Juventus

Come riportato dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, Napoli e Juventus si sono accordati per il rientro in Italia di Cuadrado e Ospina.

Due pedine chiave nello scacchiere dei rispettivi allenatori. Ospina deve tornare in quanto Alex Meret sarà indisponibile per diverse settimane, e il giovane Marfella non potrebbe avere esordio più complicato della gara al Maradona contro la Juventus.

I due giocatori partiranno direttamente da Barranquilla dopo aver giocato contro il Paraguay, non dovendo così andare in elicottero a Bogotà.

Inoltre gli esami strumentali ad Ospina, dopo l'infortunio contro la Bolivia, non hanno evidenziato particolari problemi, quindi sarà sicuramente arruolabile per il big match dell'11.