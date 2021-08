Spalletti ha scelto il suo centrocampista, ma serve Manolas

Come riportato dal Corriere dello Sport, Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli hanno le idee ben chiare sul giocatore da acquistare a centrocampo.

Si tratta di Zaydou Youssouf, classe '99 del Saint-Etienne.

Il Napoli ha già l'intesa totale con il calciatore che gradirebbe il trasferimento, il problema resta l'affare con il club francese, non disposto a cedere il giocatore se non a titolo definitivo o con un obbligo di riscatto, mentre Giuntoli non può andare oltre un prestito oneroso.

Per questo motivo Manolas riveste un ruolo chiave nella buonuscita della trattativa, i soldi incassati dalla sua eventuale cessione verrebbero utilizzati per chiudere il colpo Youssouf.