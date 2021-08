Manolas, intesa totale con l'Olympiakos, manca il benestare di De Laurentiis

Come riportato da Il Mattino, sono diversi i nodi da sciogliere per Giuntoli negli ultimi giorni di mercato.

Innanzitutto la situazione centrocampista, Spalletti ne chiede due, ma ne arriverà solo uno.

La situazione più spinosa, in questo momento, riguarda Manolas. Il difensore greco ha trovato l'intesa con l'Olympiakos, accettando di ridursi lo stipendio. Il problema resta l'intesa economica con il Napoli.

Giuntoli e De Laurentiis non hanno la minima intenzione di liberarsi del greco, se non per un'offerta, solo cash, senza pedine di scambio, pari a 15 milioni di euro.

Impossibile, inoltre, puntare Rugani in questo momento. Il Napoli farà solo operazioni in prestito e a basso costo.