Spalletti ne blocca due, non partiranno in questa sessione di mercato

Come riportato dal Corriere dello Sport, Spalletti ha deciso di puntare su due giovani aggregati alla prima squadra tra Dimaro e Castel di Sangro, si tratta di Zanoli e Palmiero.

Entrambi non lasceranno il Napoli in estate, potendo giocarsi le proprie carte in prima squadra.

Alessandro Zanoli, classe 2000, ha impressionato Spalletti per la sua duttilità, capacità di corsa e sfrontatezza.

Mentre Luca Palmiero è sicuro della permanenza, almeno fino a gennaio, in quanto senza Demme e innesti dal mercato il Napoli è carente di giocatori nella zona centrale del campo.