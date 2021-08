L'Inter si porta avanti, svelata l'offerta ad Insigne

Come riportato dal Corriere dello Sport, Lorenzo Insigne e l'Inter avrebbero già trovato l'intesa contrattuale, da verbalizzare in seguito, per il trasferimento come parametro zero del 10 della Nazionale a Milano.

L'offerta comprende sette milioni alla firma, un quadriennale da sei milioni netti a stagione, quindi ventiquattro totali, e la disponibilità ad Insigne dei diritti d'immagine.

L'Inter farà comunque il possibile per strappare il capitano del Napoli a De Laurentiis già in questa sessione di calciomercato, pagando la cifra richiesta al presidente, e tenendo le stesse cifre per il contratto di Insigne esclusi i sette milioni alla firma.