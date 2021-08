Summit De Laurentiis-Spalletti, il riassunto dell'incontro

L'incontro più atteso, tra presidente e allenatore, si è svolto nella serata di ieri, come preannunciato da De Laurentiis stesso, al termine del convegno "La banca di comunità" al Palasport.

"Scusatemi ora devo raggiungere Spalletti perché dobbiamo parlare di innumerevoli problemi tra cui come potete immaginare il mercato calcistico è aperto sia in uscita che in entrata e abbiamo ancora pochi giorni, il mese di agosto: poi chi c'è c'è chi non c'è non c'è, dal primo settembre si parte fino alla fine".

Come riportato da Il Mattino, nel summit si sono affrontati sia discorsi legati al mercato in entrata sia al mercato in uscita.

Per quanta riguarda le cessioni manca solo l'ufficialità per la cessione di Tutino al Parma e di Luperto all'Empoli.

Anche Ounas e Machach dovrebbero lasciare Napoli.

Per quanto riguarda il mercato in entrata si è affrontato il discorso terzino sinistro e centrocampista centrale.

Per il primo è lotta a due tra Emerson Palmieri e Reinildo Mandava, per il secondo si è parlato di Berge e Thorsby.

Infine si è parlato anche del rinnovo di Insigne.