Matuzalem: "Accettai subito la proposta del Napoli, e su De Laurentiis..."

L'ex centrocampista, tra le altre, di Napoli e Lazio, Francelino Matuzalem, ha concesso un'intervista a Tuttomercatoweb, ecco i punti riguardanti la sua permanenza al Napoli:

"Arrivai a Napoli a 19 anni. Per me lasciare il Brasile è stato difficile, soprattutto perché ai primi tempi non parlavo italiano. Oggi i giocatori si preparano prima, mentre io seppi da un momento all'altro di dover partire. Accettai subito la loro proposta. Mi trovo in una città appassionata, in una squadra in Serie B ma con un gruppo forte e giocatori esperti. Siamo saliti in A e per me è stata una soddisfazione enorme esordire nel massimo campionato".

"La retrocessione fu immediata, ora i tifosi contestano De Laurentiis ma lui ha preso il Napoli e l'ha portato in alto. Se ripenso a quegli anni mi viene in mente il caos: prima Ferlaino, poi Corbelli, poi 4 cambi in panchina in un anno. Andò tutto storto".