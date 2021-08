De Laurentiis presente a Castel di Sangro: c'è la notizia sull'agente di Insigne

Aurelio De Laurentiis ha raggiunto il Napoli a Castel di Sangro: è questo quanto annunciato dall'inviato di Sky, Francesco Modugno, che inoltre ha aggiunto che resterà fino al 14 agosto, dopodiché farà rientro a Castel Volturno in attesa della prima giornata di Campionato contro il Venezia.

Il patron azzurro ha scelto di monitorare il lavoro di Luciano Spalletti con la sua squadra, mentre nei prossimi giorni si attenderà l'arrivo dell'agente di Lorenzo Insigne, per risolvere la questione del rinnovo ancora in sospeso.

Il capitano del Napoli si è aggregato ieri alla squadra dopo la vittoria con l'Italia, ma la trattativa per il rinnovo non è ancora iniziata, ma la presenza di Aurelio De Laurentiis può essere un indizio. Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni per discutere del rinnovo e per cercare di raggiungere un accordo prima dell'inizio del Campionato. Cresce dunque l'attesa dei tifosi che sperano in un esito positivo della trattativa.