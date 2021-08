Tutino-Parma, l'affare sta per saltare: divergenze sulle cifre, i dettagli

Gennaro Tutino, che sembrava ormai ad un passo dal Parma, potrebbe non trasferirsi più in Emilia. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'affare potrebbe saltare per alcune divergenze riguardanti il prezzo del cartellino del giocatore.

Se la trattativa dovesse rivelarsi un flop, Monza e soprattutto Salernitana sarebbero pronte ad approfittarne. Proprio con la maglia di quest'ultima, durante la scorsa stagione, Tutino ha realizzato 14 gol e 7 assist in 38 presenze tra campionato e Coppa Italia (fonte: transfermarkt.it). L'ipotesi di un ritorno in maglia granata resta quindi plausibile.