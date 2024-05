Buongiorno il prescelto dal Napoli, accelerata decisiva: ecco l’offerta

Alessandro Buongiorno può essere il grande colpo in difesa per il Napoli: gli azzurri preparano l’offerta al Torino.

Il Napoli e i suoi tifosi sono in attesa di capire chi sarà l’allenatore che sostituirà Calzona la prossima stagione. Nelle ultime ore il nome di Antonio Conte sembra essere quello più vicino agli azzurri dopo un incontro tra le parti che si è tenuto a Torino lo scorso sabato.

Torino, però, continua ad essere al centro del mercato azzurro. Questa volta, però, l’interesse è per un giocatore. Si tratta di Alessandro Buongiorno, capitano della squadra granata e difensore della Nazionale di Luciano Spalletti.

Non è un mistero che il Napoli lo segua da diverso tempo, ma ora sembra che gli azzurri siano in pole position per strapparlo al Torino.

Buongiorno-Napoli, possibile svolta: ora si può!

Il Napoli, oltre a cercare il futuro allenatore, sta cercando anche giocatori che possano rinforzare la rosa per tornare in alto nella prossima stagione.

Oltre all’erede di Osimhen, il Napoli deve trovare anche un nuovo difensore che riesca a sopperire alle gravi lacune difensive che gli azzurri hanno palesato nel corso della stagione.

L’indiziato principale per essere il vero sostituto di Kim MinJae è Alessandro Buongiorno. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che gli azzurri siano in pole position.

Aurelio De Laurentiis ha espresso la sua preferenza e pare che sia pronto a presentare una prima offerta ufficiale al Torino. La valutazione di Buongiorno si aggira attorno ai 30 milioni di euro, ma non è escluso che il Napoli possa inserire contropartite.

In verità, gli azzurri una prima offerta l’avevano presentata già a gennaio. De Laurentiis, infatti, provò a strapparlo per 25 milioni più il cartellino di Leo Ostigard. Urbano Cairo, però, non voleva assolutamente perdere il suo capitano nel bel mezzo della stagione.

In estate, però, la situazione può cambiare. Cairo è consapevole che sul tavolo arriveranno tantissime offerte per Buongiorno e ne discuterà con l’agente per capire il futuro del difensore classe ’99. Su Buongiorno non c’è solo il Napoli e per questo motivo gli azzurri stanno provando ad anticipare la concorrenza.

In particolare, Buongiorno ha grande mercato sia in Serie A che in giro per l’Europa. Poche settimane fa sembrava che il Tottenham fosse l’indiziato numero uno per l’acquisto di Buongiorno, ma ora è più defilato. In Serie A, invece, c’è il Milan. L’acquisto di Buongiorno, inoltre, potrebbe rappresentare un ulteriore indizio che porterebbe Antonio Conte al Napoli, grazie alla grande propensione del difensore di giocare con la difesa a tre.