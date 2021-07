Contini verso il Crotone, già scelto il terzo portiere: il nome

Il Napoli si prepara a salutare Nikita Contini. L'ormai ex terzo portiere azzurro, prodotto della Primavera partenopea, saluterà Napoli nei prossimi giorni per raggiungere Crotone. I rossoblù hanno infatti trovato l'accordo con la società capitanata da Aurelio De Laurentiis per assicurarsi le prestazioni di Contini. Si tratta di prestito, per esplicita richiesta del portiere, che vuole giocare di più e mettersi in mostra.

Per l'ufficialità dell'operazione si attende il rientro dei due portieri azzurri, Meret (3 agosto) ed Ospina (31 luglio). A quel punto Contini inizierà la sua preparazione col Crotone, lasciando vuoto lo slot da destinare al terzo portiere. Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno il Napoli avrebbe già individuato, però, il sostituto di Nikita Contini.

Si tratterebbe di Hubert Idasiak, portiere classe 2002 attualmente in forza proprio alla Primavera del Napoli. Secondo il quotidiano dopo l'addio di Contini il portiere polacco firmerà un contratto con gli azzurri ed avrà un doppio ruolo in società. Il primo sarà quello di difendere i pali della squadra Primavera; il secondo, appunto, quello di fare da terzo portiere in prima squadra.