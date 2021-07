De Laurentiis a Castel Volturno, nessun incontro con l'agente di Insigne: svelato il motivo della visita

Giornata frenetica quella odierna al Konami Training Center di Castel Volturno. Infatti, secondo quanto riferito da Sky Sport, oltre alla visita di Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, in giornata è arrivato anche il presidente De Laurentiis.

Tra i due non c'è stato nessun incontro per parlare del rinnovo del capitano azzurro. Il patron era in sede per risolvere altre questioni, tra cui quella legata alle nuove maglie per la prossima stagione.