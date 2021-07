Venerato: "L'agente di Insigne a Castel Volturno? Niente a che vedere col rinnovo. Vi spiego"

Ciro Venerato, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Insigne? Solo quando tornerà da Ibiza e metterà piede a Castel di Sangro si tratterà la questione rinnovo. L'agente Pisacane è al centro di Castel Volturno, ma ciò non ha nulla a che vedere con il rinnovo, è una semplice visita di routine e per parlare di altri due calciatori: Ciciretti e Contini, vicini alla cessione.

In questo momento non ci sono certezze di alcun tipo. Gli interessi per Insigne ci sono, piace a molte squadre. Ma offerte ufficiali non ci sono e di conseguenza se anche Insigne volesse partire non saprebbe dove andare.

Dunque sul rinnovo non ci sono segnali, si potrebbe trovare un accordo per quanto riguarda i diritti di immagine, magari un compromesso tra la società e il calciatore. Ma possiamo stare sicuri che De Laurentiis non cederà mai completamente tutti i diritti al capitano del Napoli".