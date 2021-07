Pres. Regione Abruzzo: "Amichevoli del Napoli a Castel di Sangro con molti tifosi"

Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha parlato del prossimo ritiro del Napoli proprio a Castel Di Sangro in Abruzzo:

“Ho sentito De Laurentiis qualche giorno fa quando stava ultimando l’organizzazione per il ritiro a Castel di Sangro. Spero di vederlo di persona quando sarà qui a Rivisondoli. Per noi avere un privilegio avere tre campioni d’Europa come Insigne, Meret e Di Lorenzo: li aspettiamo.

Rinnovo Insigne in Abruzzo? Se il ritiro sarà poi l’occasione per poter chiudere qualche discussione per creare un futuro più solido ne saremo molto felici. Sull’apertura al pubblico delle amichevoli del Napoli non ho avuto finora comunicazioni, ci sono tanti appuntamenti importanti. Stiamo valutando i reali poteri che residuano alle Regioni. Noi siamo pronti, lo abbiamo fatto lo scorso anno con un protocollo condiviso. Il Patini fu il primo stadio a riaprire ai tifosi.

Credo i presupposti ci siano ma adesso dobbiamo valutare nel concreto quali sono le esigenze e le richieste. Noi abbiamo già firmato una convenzione con il Napoli che non prevede esclusiva. Se il club ha esigenze può andare altrove come successo quest’anno. Sono altri che la reclamano l’esclusiva assoluta, la scelta spetta al club”.