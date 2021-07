Infortunio Demme, parla l'allenatore della Pro Vercelli: "Dispiaciutissimi per l'accaduto!"

In diretta a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, è intervenuto il tecnico della Pro Vercelli, Giuseppe Scienza. Il tecnico del club piemontese ha parlato dell'infortunio di Diego Demme, causato da un suo calciatore nell'amichevole di Dimaro.

Scienza ha espresso il suo dispiacere per l'accaduto e parlato della reazione di Gianmarco Comi, autore del fallo: "Siamo dispiaciutissimi dell'infortunio che è capitato proprio contro di noi ma allo stesso tempo siamo contenti per l'esito degli esami. Siamo onorati dell'invito del Napoli ed abbiamo fatto il viaggio di ritorno in assoluto silenzio nel rispetto del calciatore. Non volevamo giocare in modo falloso ma andavano così veloci da mandarci fuori tempo. Gianmarco Comi, l'autore del fallo era mortificato e quasi non parlava più. I rapporti con il Napoli sono ottimi e ci siamo parlati".

Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi all'intervento chirurgico e ed osserverà un recupero di 3-4 mesi.