Infortunio Demme, il Napoli ha deciso: il tedesco sarà operato domani a Villa Stuart

Importante notizia per il futuro del centrocampo del Napoli. A seguito dell'infortunio capitato in amichevole contro la Pro Vercelli in ritiro a Dimaro, Diego Demme sarà sottoposto ad un'operazione.

Infatti, secondo quanto riferito da Sky Sport, il calciatore nella giornata di mercoledì sarà a Villa Stuart per sottoporsi ad un intervento chirurgico di consolidamento del legamento collaterale del ginocchio destro.