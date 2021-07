Ugolini: "Nel Napoli sono tutti sul mercato tranne uno. Ecco di chi si tratta"

Massimo Ugolini, ai microfoni di Sky Sport, racconta le ultime notizie che arrivano dal ritiro estivo del Napoli tornando anche sul mercato azzurro e sull'atteso rinnovo di Lorenzo Insigne in maglia partenopea. Queste le sue parole:

"Altra giornata di intenso lavoro a Dimaro. C'è stata una gara di tiro alla fune, alla fine dell'allenamento, con la squadra vincitrice che si è divertita ad esultare per la vittoria. Oggi il presidente Aurelio De Laurentiis ha assistito a tutta la sessione pomeridiana a bordocampo. Il tema più caldo riguarda sempre Lorenzo Insigne, tutti aspettano di conoscere il suo futuro, per scoprirlo c'è bisogno di un incontro tra il patron azzurro e il capitano del Napoli. Come già detto sono tutti sul mercato, l'unica eccezione potrà essere Victor Osimhen".