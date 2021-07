Hysaj, striscione shock degli ultras: "Verme, la Lazio è fascista"

Continuano le polemiche in casa Lazio. Il bersagliato è sempre Elseid Hysaj, contestato da molti tifosi biancocelesti per aver cantato a cena con i compagni in ritiro "Bella Ciao".

L'ormai ex terzino del Napoli, dopo aver ricevuto numerosi insulti sui social, è stato preso di mira anche con uno striscione firmato da una frangia degli ultras e posizionato sul ponte di Corso Francia, luogo del tifo organizzato biancoceleste. Il testo recita: "Hysaj verme, la Lazio è fascista". A ripotarlo è l'edizione online de La Gazzetta dello Sport.

LA FOTO:

"Hysaj":

Per lo striscione esposto dagli Ultras Lazio sul ponte di Corso Francia a Roma