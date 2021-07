Nome nuovo dalla Liga per la fascia sinistra

Come riportato da Niccolò Ceccarini all'interno del suo editoriale su Tuttomercatoweb, il Napoli sta valutando profili diversi ad Emerson Palmieri, in quanto la situazione con il Chelsea non si sblocca.

Uno di questi profili è Mathias Olivera del Getafe. Difensore uruguaiano classe 1997. Il club spagnolo chiede tra i 15 e i 18 milioni di euro. Una cifra però che il Napoli non è intenzionato a spendere.