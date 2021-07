Il Napoli rischia la beffa per Kaio Jorge: il Milan può affondare subito per lui!

Il Milan sta lavorando per assicurarsi immediatamente Kaio Jorge, anche se potrebbe ottenerlo a gennaio gratis considerando il contratto in scadenza con il Santos. Stando quanto rivelato da Calciomercato.com, Maldini e Massara starebbero cercando di portare subito il classe 2002 alla corte di Pioli anche per superare nella corsa Napoli e Juventus.

La conferma è arrivata dallo stesso Paolo Maldini, a margine della presentazione del calendario di Serie A 2021/22: "Potrebbe arrivare anche un attaccante giovane". Il club brasiliano, infatti, avrebbe delle richieste pari a 10 milioni per liberare subito il calciatore, ma il Milan sta comunque valutando per anticipare il suo arrivo anche se ormai sembrerebbe aver battuto la concorrenza di Aurelio De Laurentiis.