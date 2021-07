Galeone rivela: "Insigne piace molto ad Allegri. Sarebbe ottimo per il suo gioco"

Continuano a susseguirsi le voci sul possibile rinnovo o l'eventuale partenza di Lorenzo Insigne. Su questo argomento è intervenuto Giovanni Galeone, ex allenatore di calcio e mentore di Massimiliano Allegri, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco quanto ha dichiarato:

"Insigne? Allegri lo apprezza molto e, a mio avviso, sarebbe perfetto per il gioco che vuole fare Max alla Juventus. Ha qualità pazzesche, lo ha dimostrato nuovamente agli Europei, per questo non mi stupisce che piaccia alla Juventus e ad Allegri in primis. Io credo che, però, la storia tra Lorenzo ed il Napoli debba proseguire, per questo lo farei un sacrificio per trattenerlo".