Braida conferma: "Insigne-Barcellona? Piace dai tempi in cui c'ero io. Lo vedrei molto bene"

Il rinnovo di Lorenzo Insigne è in procinto di diventare il tormentone estivo, non solamente in casa Napoli. Su questo argomento è intervenuto Ariedo Braida, attuale direttore generale della Cremonese ed ex direttore tecnico di Barcellona e Milan, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco quanto ha dichiarato:

"Insigne piace al Barcellona fin dai tempi in cui ero io il direttore tecnico. Lo stimano e seguono da tempo, poi è un giocatore molto forte e questi giocatori qui sono facili da valutare: quando sei così bravo, stai bene ovunque. Che sia Barcellona, Juventus, Napoli, ecc... Insigne fa sempre la differenza."