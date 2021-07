Zamparini: "Spalletti è un grande allenatore, Insigne diventerà Totti"

Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo, è intervenuto durante la trasmissione RadioGoal su RadioKissKiss per parlare di temi riguardanti il Napoli.

"Il Napoli mi propose 20 milioni più Jorginho per Dybala, io rifiutai perché avevo bisogno di soldi, non di Jorginho. Ha avuto un'esplosione incredibile, non me lo sarei mai aspettato".

"Spalletti? Luciano è un grande allenatore, uno dei migliori con cui ho lavorato. Non andavamo d'accordo perché aveva l'aria da presuntuoso, come tutti i toscani. Il Napoli ha fatto un gran colpo".

"Emerson? Non mi aveva entusiasmato, oggi mi stupisce, è diventato un ottimo giocatore".

"Insigne? Diventerà come Totti a Roma, non credo che andrà via".