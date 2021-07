Il Corriere della Sera su Insigne: "Carattere schivo e permaloso, è un brutto miscuglio"

Lorenzo Insigne sta giocando due partite importantissime. L'Europeo, innanzitutto, che lo vedrà protagonista stasera in Italia-Spagna. E poi quella sul suo futuro, con il braccio di ferro con il Napoli sul contratto. L'accordo scade nel 2022, le due parti ancora si devono sedere al tavolo ma l'aria che tira non è delle migliori. Il Corriere della Sera traccia un profilo per capirne il motivo:

"Insigne è sette centimetri più basso di Messi, due di Maradona. Ma non è per un dettaglio così che, spesso, i tifosi del Napoli lo fischiano. Anche questo ha pagato, e paga, Insigne: è il capitano di una squadra e di una città che da trent’anni aspetta di innamorarsi nuovamente dopo aver amato il più forte calciatore di tutti i tempi.

E poi c’è un presidente gelido, Aurelio De Laurentiis, che vuole rinnovargli il contratto facendolo passare dai 4,5 milioni netti attuali a 3,5 (clamorosa dimostrazione di stima e fiducia). E infine c’è pure il suo carattere: schivo e permaloso. Un brutto miscuglio"