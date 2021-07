Serie A, incontro tra i club insoddisfatti, c'è anche ADL: rivoluzione in arrivo?

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, pare che si sita svolgendo in questi istanti una riunione tra i club insoddisfatti di Serie A. L'obiettivo sarebbe quello di mettere in discussione la posizione del presidente di Lega, Dal Pino e dell'amministratore delegato De Siervo.

All'incontro pare siano presenti: Enrico Preziosi per il Genoa, Beppe Marotta e Alessandro Antonello dell'Inter, Joe Barone della Fiorentina, Stefano Capoccia per l'Udinese, Massimo Ferrero per la Sampdoria, Marco Cangiani per la Lazio e Aurelio De Laurentiis per il Napoli.