Lukaku manda a quel paese Mertens per un lancio sbagliato

Il Belgio batte il Portogallo 1-0 e raggiunge l'Italia ai quarti di finale. Purtroppo per il CT Martinez non ci sono solo belle notizie. Innanzitutto bisognerà valutare le condizioni di Kevin De Bruyne, uscito per infortunio al 48', al suo posto è entrato Dries Mertens.

Come riportato da La Stampa, l'attaccante del Napoli è stato vittima di un episodio spiacevole pochi minuti dopo l'ingresso in campo. Autore di un lancio lungo sbagliato in direzione Lukaku, Mertens è stato sgridato in malo modo dalla punta dell'Inter, che l'ha mandato a quel paese.

Episodio iniziato e terminato in quell'occasione o problemi di gruppo per il Belgio? Noi, da italiani, ci auguriamo la seconda.