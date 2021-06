Diktat di De Laurentiis: cos’ha chiesto il patron azzurro

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport pone il suo focus sulle strategie di mercato degli azzurri: in particolare si parla del diktat di Aurelio De Laurentiis.

Quella del patron azzurro è stata una strategia che sinora ha pagato concedendo agli azzurri di centrare parecchie volte il secondo posto in campionato, la qualificazione in UEFA Champions League e togliersi soddisfazioni in terra propria vincendo qualche trofeo; ma qualcosa in questi anni si è rotto.

I partenopei ora, complice la pandemia e l’altalenante rendimento di queste ultime due stagioni, hanno necessità di cedere uno dei pezzi pregiati della rosa: fino ad allora, il Napoli non si muoverà in entrata. Dunque, è questo il diktat della dirigenza partenopea: cedere prima di acquistare. Fino ad allora, solo sondaggi e nessun affondo di mercato.