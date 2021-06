Chiariello: ” Fabian non gioca nella peggior Spagna. Sopravvalutato?”

Umberto Chiariello, tramite il proprio account Twitter, ha commentato la sfida tra Spagna e Polonia parlando di Fabian Ruiz. Ecco quanti evidenziato:

“Se De Laurentiis aspettava questi Europei per mettere in vetrina il suo gioiello Fabian Ruiz finora è fortemente deluso“.

“Nella peggior Spagna che si ricordi, che in casa non batte Svezia e Polonia, Fabian non gioca nemmeno titolare e gioca un ragazzino come Pedri. Sopravvalutato?“.