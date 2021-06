Spagna-Polonia 1-1: Zielinski in campo 90′, Fabian entra al 68′

Finisce 1-1 l’ultima partita di giornata per Euro 2020. La Polonia riesce a strappare un punto contro la Spagna e ha ancora speranze per arrivare agli ottavi di finale.

Grande delusione per gli iberici che hanno raccolto solo due punti nelle prime due gare e sono usciti tra i fischi dello Stadio Olimpico di Siviglia.

Per i due azzurri in campo, è stata una gara molto diversa. Novanta minuti in campo per Piotr Zielinski mentre Fabian Ruiz è entrato al 68′ al posto di Gerard Moreno.

Festeggia la Slovacchia di Marek Hamsik che resta seconda del girone alle spalle della Svezia e nell’ultima giornata affronterà proprio la Spagna per provare la qualificazione agli ottavi.

LA CLASSIFICA