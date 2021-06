Gattuso, contatti con il Tottenham: niente Fonseca per gli Spurs

Ha avuto del clamoroso la separazione anticipata tra Gennaro Gattuso e la Fiorentina. Ma l’ex tecnico del Napoli non sta con le mani in mano e anzi si guarda già intorno.

Il suo futuro potrebbe ora essere in Premier League, precisamente al Tottenham. Gli Spurs sembravano ad un passo da Fonseca, ex Roma, eppure l’affare sembrerebbe saltato per problemi fiscali.

Ora, riferisce Gianluca Di Marzio sui suoi canali, sono stati avviati i contatti con Gattuso, con l’intenzione di chiudere quanto prima.