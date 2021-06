Dopo la rifinitura di stamattina, Mancini ha sciolto uno dei pochi dubbi di formazione in vista della gara di stasera contro la Svizzera: Di Lorenzo sarà titolare. Il terzino del Napoli era in ballottaggio con Toloi per un posto sulla corsia destra. Lo riporta SkySport.

