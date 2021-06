Giuntoli pronto all’affondo decisivo per Gudmundsson: il terzino sinistro inseguito da mezza Europa

Il Napoli è in cerca di un terzino sinistro titolare e di un’alternativa valida. Come riporta la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, Giuntoli è molto interessato al giovane Gudmundsson.

Si tratta di un talento svedese classe 99′, che milita nelle file del Groningen. Il terzino ha già siglato due reti e fornito cinque assist in 34 presenze in Eredivisie.

Sul giovane svedese c’è una concorrenza spietata, per questo motivo Giuntoli vuole accelerare i tempi. In Italia Gudmundsson interessa al Milan, in Germania a Lispia e Dortmund, in Premier al Manchester City. Il costo del cartellino del giocatore è inferiore ai 5 milioni di euro.