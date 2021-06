De Paul ancora nel mirino del Napoli: l’Udinese ha già fissato il prezzo per la cessione

Il calciomercato sta per entrare nel vivo e un po’ tutti i club sono a lavoro per allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Il Napoli farà qualche operazione in particolare a centrocampo, dove potrebbe arrivare la cessione di Fabian Ruiz, richiesto dalle big spagnole e non solo.

Come riferisce l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il Napoli continua a valutare il profilo di De Paul come eventuale sostituto. L’argentino, ormai a 27 anni, ha voglia di misurarsi su palcoscenici più importanti. Ecco perché l’Udinese, davanti ad un’offerta importante, non si opporrà alla cessione. Patron Pozzo ha però avvertito le pretendenti: per acquistare De Paul serviranno almeno 40 milioni di euro.

P.G.