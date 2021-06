Fiorentina, il d.s. Pradé conferma Dragowski: si allontana la pista Ospina

Durante la trasmissione Plus Mercato di Sportitalia sono emerse importanti novità in ottica Dragowski. Restando alla Fiorentina non si scatenerebbe l’effetto domino che consentirebbe al Napoli di vendere Ospina proprio ai viola.

Il d.s. dei viola Pradè avrebbe assicurato, in chiamata con una giornalista di Sportitalia, la permanenza del portiere polacco a Firenze.

Considerando la chiusura della strada direzione Franchi, ora la pretendente principale per Ospina resta l’Atalanta. La squadra bergamasca è alla ricerca di un portiere in grado di affiancare Gollini, e in caso di partenza di quest’ultimo con l’offerta giusta, di poter essere il titolare tra i pali.