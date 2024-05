“Giocherà in Serie A”: annuncio a sorpresa sull’obiettivo, Napoli in pole!

La notizia sul calciatore fa sognare i tifosi, il campione è pronto ad approdare nel campionato italiano: Napoli in vantaggio.

Si fa sempre più vicina l’ufficiale apertura della finestra estiva di calciomercato che determinerà il futuro del Napoli. Gli azzurri saranno chiamati a sostituire un importante numero di calciatori sul piede di partenza, il ds Manna si renderà autore di una grossa rivoluzione. Si tratta dell’unica via per tentare di invertire il nefasto trend dell’ormai conclusa stagione, destinata a entrare nella storia – negativa – della società partenopea. La dirigenza sembra già aver avviato il proprio lavoro, sono tanti i giocatori presenti nella lista dei desideri. In particolare, a scatenare l’entusiasmo del popolo azzurro è la notizia su un giocatore del campionato spagnolo che, con molta probabilità, sbarcherà in Serie A.

Il calciatore in questione è Mario Hermoso, calciatore che sarà disponibile a zero nelle prossime settimane e che da tempo è accostato proprio al campionato italiano.

Napoli su Mario Hermoso, il difensore apre: i dettagli

Tra pochi giorni il Napoli ufficializzerà il tecnico che guiderà la squadra per le prossime stagioni. Solo in un secondo momento, si inizierà a definire i primi affari di calciomercato. Tra questi potrebbe manifestarsi l’arrivo di Mario Hermoso che, come riferito da Orazio Accomando su X, ha catturato l’interesse degli azzurri. Stando a quanto espresso dal giornalista, vi è distanza tra le parti ma il difensore avrebbe espresso gradimento per la destinazione. Il classe ’95, secondo El Chiringuito TV, dopo la fine del contratto con l’Atletico – il 30 giugno sarà un parametro zero – giocherà con ogni probabilità nel campionato italiano. Sull’esperto centrale difensivo, stando a quanto si apprende proprio dalla Spagna, c’è anche la Roma, ma il club di De Laurentiis sarebbe in netto vantaggio. A incidere sulla riuscita dell’affare potrebbe essere l’eventuale arrivo di Antonio Conte, il tecnico salentino è alla ricerca di profili che offrano garanzie tecniche proprio come Hermoso.

Il Napoli dovrà rivoluzionare in maniera significativa il proprio reparto arretrato, dimostratosi eccessivamente fragile nell’annata appena conclusa. Il difensore scuola Real Madrid, dunque, potrebbe essere l’uomo ideale a cui affidare la rinascita della difesa e dell’intera squadra. Tuttavia, tra i fattori pericolosi per la riuscita del colpo figura l’alto ingaggio di 4 milioni di euro a stagione percepito dallo spagnolo, stipendio non in linea con la politica economica del Napoli. D’altra parte, il patron azzurro potrebbe cedere eccezionalmente alle richieste di Hermoso, l’arrivo di un giocatore della sua caratura potrebbe incidere molto sulle stagioni della formazione partenopea. I tifosi sognano in grande, continuano a fiorire i presupposti per un’ottima stagione.