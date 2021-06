Il Barcellona vuole riportare in Spagna Fabian Ruiz: ipotesi scambio con Junior Firpo già tramontata

Secondo Radio Catalunya il Barcellona è seriamente intenzionato ad acquistare le prestazioni di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo, ora in ritiro con la nazionale in vista degli Europei, è il primo obiettivo dei blaugrana.

La trattativa è molto complicata, in quanto Aurelio De Laurentiis non è intenzionato ad accettare scambi, ma vuole solo denaro. Sono subito tramontate le piste che portavano ad un scambio con Pjanic o Junior Firpo.

Fabian Ruiz è in Italia da tre stagioni, fu acquistato per 30 milioni di euro dal Betis Siviglia, il suo valore secondo Transfermarkt si aggira intorno ai 45 mln di euro, ma ADL ne pretenderà sicuramente di più per liberare la sua stella a centrocampo.

Il Barcellona non è la prima volta che tenta l’affondo sul duttile centrocampista spagnolo, già tre anni fa provò ad acquistarlo per inserirlo nel Barcellona B. Oggi Fabian tornerebbe in Spagna per ricoprire una carica importante, in un centrocampo in cui solo De Jong ha dimostrato di essere all’altezza in questa stagione. Inoltre, considerato il mancato acquisto di Wijnaldum, il Barcellona ha necessità di investire in quel ruolo.