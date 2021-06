Troppi infortuni: De Laurentiis ha deciso in prima persona di richiamare Sinatti

Francesco Sinatti è pronto per far ritorno a Napoli, come riporta la Gazzetta dello Sport. Il preparatore atletico farà parte dello staff di Luciano Spalletti, voluto fortemente non solo dal tecnico, ma anche da Aurelio De Laurentiis.

Il presidente ha troppe perplessità sull’elevato numero di infortunati nelle ultime due stagioni, tra Gattuso ed Ancelotti. Sinatti era il preparatore atletico del Napoli di Sarri, ora torna per collaborare con Spalletti. Lascia la Turchia, dove aveva seguito il tecnico Francesco Farioli.

Sinatti è specializzato nella prevenzione degli infortuni della squadra. Aspetto che bisognerà sicuramente migliorare, considerando le tante assenze che ha dovuto affrontare Gattuso nella passata stagione.