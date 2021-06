Lo staff di Spalletti, tra certezze e dubbi: si pensa a David Pizarro

Luciano Spalletti è ufficialmente, da qualche giorno, il nuovo allenatore del Napoli. In questi giorni dovrà sciogliere gli ultimi dubbi sul suo staff e i suoi collaboratori.

Aurelio de Laurentiis ha imposto a Spalletti di non sforare la soglia di 1 milione di euro per comporre tutto lo staff tecnico, impresa non facile.

Le certezze sono due, Baldini e Domenichini, ormai da trent’anni formano un trio con il mister toscano indivisibile. Tutto nacque ad Empoli, dove Spalletti, con Domenichini come secondo e Baldini capitano in campo, ottenne la storica doppia promozione dalla C alla A in due anni. Il due ha sempre accompagnato Spalletti, in tutte le sue esperienze, da Roma a Milano passando per San Pietroburgo.

Da poco è arrivata l’ufficialità del ritorno di Francesco Sinatti, presente a Napoli durante l’era Sarri, come preparatore atletico. Il primo nome in dubbio è David Pizarro, il centrocampista cileno conosce come nessuno il calcio di Spalletti, essendo stato un suo fedelissimo prima a Udine e poi a Roma.

Da definire il futuro anche di Alessandro Pane e Marcello Iaia, collaboratore tecnico e preparatore nell’Inter di Spalletti. Come preparatore dei portieri il primo nome sulla lista è Alejandro Rosalen Lopez, da otto stagioni alla Fiorentina.