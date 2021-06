Lippi, parole al miele per Insigne: “Impressionante, l’Italia sembra fatta per lui”

L’ex commissario tecnico dell’Italia campione del Mondo nel 2006 ha concesso un’intervista alla Gazzetta Sportiva. Tanti i temi toccati, sicuramente molto importanti le dichiarazioni su Insigne, colui che dovrà trascinare l’Italia agli Europei.

“Insigne? Impressionante contro i cechi. Gioca sempre con grandissima qualità in un contesto che sembra fatto per lui. Appena l’Italia ha la palla, partono tutti in verticale negli spazi e Insigne è pronto, sia da esterno sia più al centro, come d’altra parte nel Napoli”.

Lippi come vera stella della nazionale indica però Barella, fresco vincitore della Serie A e premiato come miglior centrocampista dell’anno. “Sarà la sorpresa del torneo. Mi piace come gioca, come lotta, come corre”.