La Juventus non vuole Emerson Palmieri, lotta tra Napoli e Inter

La Juventus necessità di un terzino sinistro in grado di far rifiatare Alex Sandro, o addirittura da schierare titolare. Per questi motivi è stato fatto, nelle scorse ore, il nome di Emerson Palmieri, già accostato a Napoli e Inter. Oggi però la Gazzetta dello Sport ha smentito l’interesse della Juventus, relegando la lotta ai club di Zhang e De Laurentiis.

Fresco vincitore della Champions League con il Chelsea, ora in ritiro con la nazionale italiana in vista degli Europei, Emerson vuole cambiare area, per trovare maggior spazio. La richiesta del club inglese è di almeno 15/20 mln di euro, cifra troppo elevata rispetto ai 10 oltre cui sia Napoli che Inter non sono disposte ad andare.

Per Emerson sarebbe un ritorno in Italia, dove ha già giocato con le maglie di Palermo e Roma, prima di andare in Inghilterra.