Armani-Burlon-De Laurentiis, nasce la collaborazione. Valentina, figlia di ADL, si occuperà della distribuzione

Il club di Aurelio De Laurentiis ha deciso di cambiare sponsor tecnico. Il nuovo marchio che i giocatori del Napoli porteranno sulla maglia per la stagione 21/22 sarà Armani EA7. Inoltre i kit saranno realizzati in collaborazione con Marcelo Burlon, che per la seconda volta nell’arco di pochi mesi coopera con il club partenopeo.

La grande novità è l’ingresso della secondogenita di ADL nell’affare. Valentina De Laurentiis si occuperà della vendita dei kit al club campano, entrando cosi nel business del club, con padre e fratelli. A riferirlo è Paolo Bargiggia sul suo sito.

Per riassumere, Valentina De Laurentiis fornirà al Napoli i kit, con il design di Marcelo Burlon e la produzione di Giorgio Armani. Inoltre Armani non incasserà i guadagni risultanti dalla vendita delle magliette, che andranno esclusivamente all’azienda di Valentina.