Dal Portogallo – Il Benfica ha messo gli occhi su Basic: cosa succede

Uno degli obiettivi conclamati del Napoli, Toma Basic, 24enne centrocampista croato del Bordeaux, è entrato prepotentemente nel mirino del Benfica. I lusitani, sarebbero intenzionati ad offrire un contratto al giocatore, stando a quanto riportato dal quotidiano portoghese Record.

La folta concorrenza per tesserarlo, facendo leva sulla situazione economica poco florida del club francese, fa capire al Napoli che prospetto interessante può essere il giovane croato. Al momento, i partenopei, restano in vantaggio e la prima scelta del giocatore, ma comincia ad esserci una grande fila per Basic che potrebbe preoccupare.