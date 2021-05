Zazzaroni: “Senza infortuni ed errori di Gattuso il Napoli avrebbe lottato per lo Scudetto”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato a Radio Punto Nuovo nel corso di ‘Punto Nuovo Sport Show’. Di seguito quanto evidenziato:

“Juventus-Inter? Calvarese ha sbagliato totalmente la partita: un concentrato di errori mai visto. La classica giornata dove non ne infili una”.

“Irrati? Al Var, per me, si va sempre quando c’è un dubbio. Perché su Cuadrado non vai al Var? Quello è un rigore inesistente, lì doveva intervenire. Parole di Marocchi e Del Piero? Sarà che sono andati i diritti a Dazn. Così come mi auguro che Milenkovic non venga al Napoli. Anche Chiellini fa un volo di mestiere. Sembra che trattenga Darmian, ma fa una caduta impressionante”.

“Pioli? Non ha ancora buttato via la chance, il Cagliari ha fatto una partita onesta, da applaudire. Per anni abbiamo visto squadre che si lasciavano un po’ andare. La Lazio ci proverà fino in fondo a battere il Torino. Sarebbe bello che il Benevento avesse la possibilità di giocarsela con il Toro”.

“Il Napoli è vicinissimo al traguardo Champions, ma avrebbe potuto lottare anche quest’anno per lo Scudetto e Gattuso, oltre agli infortuni, ha commesso molti errori”.