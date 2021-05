PAGELLE FIORENTINA NAPOLI – È appena terminata la sfida allo stadio Artemio Franchi tra Fiorentina e Napoli. Il match si è concluso con il risultato di 0-2 (Insigne (R), Venuti Aut.). Napoli che allontana i fantasmi del 2018 e vince a Firenze, dopo la vittoria della Juventus di ieri contro l’Inter.

Gli azzurri sono dunque padroni del proprio destino e sarà solamente la partita con il Verona a decidere se i partenopei parteciperanno alla prossima Champions League.

Al momento infatti la classifica recita: Atalanta 78; Napoli 76; Milan 75; Juventus 75. Il Milan deve però ancora giocare la 37ª giornata contro il Cagliari.

GLI HIGHLIGHTS E LA SINTESI DI FIORENTINA 0-2 NAPOLI

Pagelle Fiorentina Napoli, i voti degli azzurri

Meret 6: praticamente inoperoso per tutto il match.

Di Lorenzo 6,5: ara tutta al fascia con continuità e con la solita precisione nelle due fasi.

Manolas 7: prestazione maiuscola contro un cliente difficile come Dusan Vlahovic, mostra i muscoli e o fa nel miglior momento possibile.

Rrahmani 6,5: ottima prestazione in fase difensiva ed il rigore guadagnato che porta al vantaggio azzurro è preziosissimo.

Fabian Ruiz 6,5: non brillantissimo in tutti i 90′, ma le geometrie dello spagnolo hanno pochi eguali.

Bakayoko 7: lavoro di sostanza davanti alla difesa, solita presenza affidabile a rompere la manovra avversaria.

Politano 6: non è nelle sue migliori giornate, poco incisivo, prima di essere rilevato da Lozano.

Zielinski 7: non è il solito Zielinski, ma un suo tiro deviato sigla il gol dello 0-2 e chiude il match. Decisivo.

Insigne 7: rigore pesantissimo sulle sue spalle, lo sbaglia, ma è il più lesto sulla ribattuta e scaccia via i fantasmi.

Osimhen 7: prestazione sontuosa del nigeriano che non segna ma incarta alla perfezione il gol dello 0-2 ed è una spina costante nel fianco della difesa.

Ultime notizie Napoli calcio, i voti dei subentrati

Lozano 6: entra senza incidere troppo, prestazione sulla falsariga di quella di Politano.

Mertens 6: non lascia il segno all’interno del match, si limita alla gestione del risultato.

Petagna SV